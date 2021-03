Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt -Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, 13.03.2021 gg. 01:55 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen orientalischen Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße in Emmendingen. Vermutlich zwei unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt die Eingangstür ein und gelangten hierdurch in den Verkaufsraum, aus welchem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte unter Telefon 07641/582-0 an das Polizeirevier Emmendingen.

Stand: 05:00 Uhr

FLZ/as (re)

