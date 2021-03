Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 5; Pkw-Fahrer eingeklemmt und verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, gegen 14.53 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5, zwischen Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein in Fahrtrichtung Süden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Klein-Lkw soll den Fahrstreifen von rechts nach links gewechselt haben. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, welcher bereits den linken Fahrstreifen benutzte, fuhr auf den Klein-Lkw auf, kam ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der eingeklemmte Pkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen. Über die Schwere der Verletzungen liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Autobahn A 5 musste über fast drei Stunden gesperrt werden. Die verständigte Autobahnmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein. Der hinter der Vollsperrung aufgestaute Verkehr konnte glücklicherweise nach Abflug des Rettungshubschraubers nach und nach an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

