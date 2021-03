Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.03.2021, gegen 12:50 Uhr, soll der Fahrer eines schwarzen Kombis an der Auffahrt Lehen auf die B31a in Fahrtrichtung Freiburg aufgefahren sein und beim Fahrstreifenwechsel die Vorfahrt des auf dem rechten Fahrstreifen, ordnungsgemäß fahrenden 51-jährigen Fahrzeugführers missachtet haben. Der Pkw-Fahrer wich auf den linken Fahrstreifen aus und kollidierte mit einem dort fahrenden Fahrzeug einer 37-Jährigen. Der Fahrer des schwarzen Kombis entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 3700 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell