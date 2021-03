Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: fast 300 Meter Stromkabel von Baustelle gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 10.03.2021, auf Donnerstag, 11.03.2021, von einer Baustelle neben dem Friedhof in Hauingen, in der Rechbergstraße, insgesamt neun Starkstromkabel je 25 Meter Länge sowie zwei Kabelrollen je 30 Meter Länge gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

