POL-FR: Steinen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem kurzen Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr wurde am Donnerstag 11.03.2021, an einem in Höllstein in der Landstraße geparkten Pkw, Ford Focus, Farbe Dunkelblau, die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, sucht Zeugen.

