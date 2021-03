Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: versuchter Pkw-Aufbruch; hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am 01.03.2021 bemerkte der Halter eines Pkw, dass Unbekannte versuchten seinen Audi, A 4, aufzubrechen. Eine Anzeige bei der Polizei wurde aber erst am 12.03.2021 erstattet.

Der Pkw soll zuvor mehrere Wochen auf einem Stellplatz in der Hebelstraße in Grenzach gestanden haben. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen zog der Täter den Fensterrahmen der Beifahrertüre im oberen Bereich nach außen um vielleicht an den inneren Türgriff zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte. Der Schaden an der verzogenen Beifahrertür beträgt etwa 2.500 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell