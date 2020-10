Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ziegelhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ziegelhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 21 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw in der Ezanvillestraße und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Mazda einer 43-Jährigen und der Kia eines 53-Jährigen wurden durch den Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren gestreift. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Nummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell