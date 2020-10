Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: THC im Blut und Cannabis im Auto

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, gegen 3:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, der im Besitz von 6,9 Gramm Marihuana war und unter Drogeneinfluss stand. Während einer stationären Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße nahmen Beamte des Polizeireviers Neckargemünd starken Marihuana Geruch aus dem mit vier Personen besetzten Pkw war. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten unter der Fußmatte des Fahrers und in der Mittelkonsole kleine Tütchen mit Marihuana gefunden werden. Da bei dem 20-Jährigen Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden konnten, wurde dieser zur Durchführung eines Urintests auf die Polizeidienststelle verbracht. Der Test bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Der 20-Jährige muss mit Strafanzeigen wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell