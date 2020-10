Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit anschließenden Handgreiflichkeiten

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, anschließenden Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag in Schriesheim.

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße in Richtung Dossenheim. Um den vor ihm fahrenden 46-jährigen Fiat-Fahrer zu überholen, scherte der 42-Jährige auf die Linksabbiegerspur zur Zentgrafenstraße aus. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel auf die Geradeausspur kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge; hierbei wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß stiegen die Beteiligten aus den Fahrzeugen aus und lieferten sich ein Wortgefecht, bei dem es zu Handgreiflichkeiten kam. Der 46-jährige Mann schlug dem Mercedes-Fahrer mit der Faust gegen den Kopf. Der 42-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

