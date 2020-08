Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Trunkenheitsfahrt

Ulm (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel der Polizei am Samstag, gegen 01.20 Uhr, ein PKW auf. Der PKW befuhr die Landstraße von Dintenhofen in Richtung Rottenacker. Der PKW-Lenker fuhr in leichten Schlangenlinien mit überhöhter Geschwindigkeit durch Rottenacker und wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten beim 30-jährigen Fahrer fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert um 1,5 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

