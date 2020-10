Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt: Anhänger mit Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim/Wallstadt (ots)

Am Samstagabend meldete sich ein 62-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, dass sein Pkw-Anhänger (Hersteller Blyss) gestohlen wurde. Der 62-Jährige stellte den Anhänger am 31.08.2020 auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerstraße ab, bevor er sich in den Urlaub begab. Bei der Rückkehr am Samstag musste der Mann feststellen, dass der Anhänger, welcher mit einem Motorrad des Herstellers Honda beladen war, entwendet wurde. Der Wert des Motorrads und des Pkw-Anhängers liegt zusammengefasst bei über 16.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Nummer 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

