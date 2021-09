Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 05.09.2021 auf den 06.09.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Vielzahl von Wahlplakaten in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein mutwillig beschädigt bzw. gänzlich heruntergerissen und in die angrenzenden Grünflächen geworfen. Die Beschädigungen erstrecken sich auf das Teilstück der Göttschieder Straße zwischen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und der Einmündung zur Dr.-Ottmar-Kohler-Straße.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell