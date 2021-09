Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddieb schlug zu

55774 Baumholder (ots)

Am 03.09.2021 um 16:16 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad vor dem Edeka Parkplatz in der Schubertstraße in 55774 Baumholder. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Conway Mountainbike. Der unbekannte Täter hat einen Irokesen-Haarschnitt, einen Tunnel im linken Ohr und eine Tätowierung an der Innenseite des rechten Oberarmes. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Baumholder.

