Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden--Verursacher stand unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein (ots)

Am 05.09.2021 gegen 03:00 Uhr kam es in der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende Fahrer kollidierte auf Grund seiner starken Alkoholisierung mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000EUR.

