Polizei Salzgitter

POL-SZ: -Salzgitter- Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radlerin

Am 02.11. gegen 18:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße und Konrad- Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Fahrradfahrerin. Dabei übersah eine 57-jährige Fiat Fahrerin aus Salzgitter beim Abbiegen eine 15-jährige Fahrradfahrerin. Die junge Frau aus Salzgitter war an dieser Stelle vorfahrtberechtigt und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurden diese Verletzungen vor Ort behandelt. Am Fahrrad und Auto entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

