POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 08.05.2021 am neuen Kreisverkehr zwischen Bellheim und Rülzheim. Ein 52-jähriger Motorradfahrer fuhr in diesen aus Bellheim kommend ein. Beinahe zeitgleich fuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin an der nächsten Zufahrt zum Kreisverkehr in diesen ein und übersah hierbei den Motorradfahrer, welcher sich schon im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte. Eine Kollision der Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden, sodass der Motorradfahrer stürzte und noch einige Meter über den Asphalt rutschte. Der 52-jähige zog sich hierbei vermutlich eine Fraktur der Schulter und des Schlüsselbeins zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang und mit steigenden Temperaturen, bittet die Polizei Germersheim alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit gegenüber Zweitradfahrern.

