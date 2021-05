Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Erneut ohne Führerschein unterwegs

Landau (ots)

Als unbelehrbar erwies sich eine 22-jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße, welche am Freitagvormittag mit ihrem Fahrzeug in Landau durch Polizeibeamte angehalten und einer Kontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau bereits im April ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt worden war. Auch bei der neusten Kontrolle konnte die Fahrerin keinen Führerschein vorweisen. Ein erster Test erweckte erneut den Verdacht auf den Konsum von Marihuana und Amphetamin. Zur abschließenden Überprüfung einer Betäubungsmittelbeeinflussung wurde der Frau auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell