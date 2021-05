Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg - Vermisster 80-Jähriger wohlbehalten zurück

Wernersberg (ots)

Der im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 80-jährige aus Wernersberg ist in den Morgenstunden wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und erinnert an die Bitte an die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.

