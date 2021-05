Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flemlingen - Wer hat Kompost abgeladen?

Edenkoben (ots)

Am 07.05.2021 wurde die Polizei Edenkoben über einen Erdwall informiert, welcher den Feldweg, L507 in Richtung Flemlingen, blockiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Material nicht um Erde, sondern um Kompost handelte. Dieser wurde so aufgeschüttet und abgeladen, dass er den kompletten Feldweg blockierte und kein Fahrzeug mehr passieren konnte. Ob als Intention die Ausbringung zur Düngung der Weinberge, oder gleichzeitig ein Verhindern von unberechtigtem Durchgangsverkehr Hintergrund war, konnte nicht abschließend geklärt werden. Bislang konnten keine Hinweise zum Verursacher erlangt werden.

