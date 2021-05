Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Siebeldingen - Verkehrsbeeinträchtigung durch festgefahrenen LKW

Edenkoben (ots)

Am 07.05.2021 kam es am Vormittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich B10/Siebeldingen. Nachdem ein bulgarischer Brummifahrer während der Fahrt bemerkte, dass eine seitliche Klappe seines Anhängers aufging, wollte dieser den Sattelzug am Straßenrand zum Stehen bringen. Hierbei fuhr sich der Sattelschlepper im Grünstreifen fest. Die Unfallstelle musste vor Ort abgesichert und das Fahrzeug durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Die B10 war erst nach zweieinhalb Stunden wieder frei befahrbar.

