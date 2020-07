Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Uneinsichtiger Betrunkener im Straßenverkehr (26.07.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen unterbanden am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr an einer sich an der Landesstraße 433 befindlichen Tankstelle die Weiterfahrt eines 62 Jahre alten Pkw- Lenkers, der auf das Tankstellengelände gefahren war und sichtlich betrunken war.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen boten dem Betroffenen einen Atemalkoholtest an. Das Angebot wurde durch den Betroffenen angenommen und führte zur Feststellung eines Promillewertes von mehr als 2,5 Promille.

Dem 62-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Tatverdächtige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Führerschein wurde bereits im März nach der Verursachung eines Verkehrsunfalles unter Alkohol in behördliche Verwahrung genommen. Der 62-Jährige wurde nach der Blutentnahme in einem auswärtigen Krankenhaus durch die Polizei zur Ausnüchterung nach Hause verbracht.

Zur Verhinderung einer Weiterfahrt mit dem Pkw wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizeibeamten, die den Sachverhalt aufgenommen hatten, auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der sich im Bereich der Tankstelle zu Fuß zu seinem dort zurückgelassenen Pkw bewegte. Die Überprüfung des 62-Jährigen führte zum Fund des Zweitschlüssels des Pkw, der nach dieser Feststellung ebenfalls sichergestellt wurde.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

