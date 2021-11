POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. November 2021:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. November 2021:

Wolfenbüttel: Auffahrunfall, zwei leicht verletzte Personen

Donnerstag, 04.11.2021, gegen 13:00 Uhr

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Kenoshabrücke (Am Herzogtore) in Wolfenbüttel ein Auffahrunfall in dem drei Autos verwickelt waren und bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Vermutlich aus Unachtsamkeit war eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto auf das vorausfahrende Auto eines 39-jährigen Fahrers aufgefahren. Durch diese Kollision wurde das Auto des 39-Jährigen wiederum auf ein weiteres Auto eines 44-jährigen Fahrers aufgeschoben. Die vermeintliche Unfallverursacherin sowie der 39-Jährige Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

