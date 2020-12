Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge vermutet Trunkenheitsfahrt in der Nacht

HagenHagen (ots)

Ein 62-Jähriger wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 03:15 Uhr mit seinem Opel angehalten, da andere Verkehrsteilnehmer zuvor bei der Polizei anriefen und vermuteten, dass der Fahrer betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Er sei laut Zeugenaussagen unter anderem fast in den Gegenverkehr geraten, von der Fahrbahn abgekommen und auffällig durch den Vorhaller Kreisverkehr gefahren. Die Beamten trafen den Mann mit seinem Auto in der Preußer Straße an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest schlug trotz mehrfacher Versuche fehl. Der Hagener musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Es wird nun geprüft, ob der 62-Jährige wirklich unter dem Einfluss von Alkohol mit dem Auto gefahren ist. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (ra)

