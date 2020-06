Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin von Hund gebissen (12.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Von einem Hund gebissen wurde eine 78-jährige Passantin am vergangenen Freitagabend gegen 18 Uhr in der Nähe der Eichendoffschule. Die Frau schob ihr Fahrrad, als ihr bellend ein mittelgroßer Hund einer 43-Jährigen entgegen gelaufen kam. Noch bevor die Hundebesitzerin eingreifen konnte, biss das nicht angeleinte Tier die ältere Frau in die linke Wade. Sie erlitt eine leichte Verletzung, die ein Arzt versorgen musste. Gegen die Hundehalterin ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

