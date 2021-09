Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Crossfahrer nach Unfallflucht gesucht

Brücken (ots)

Am Donnerstag verursacht ein Zweiradfahrer gegen 19.05 Uhr am Ortsausgang in Fahrtrichtung Ohmbach einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin wurde von einer schwarzen Crossmaschine überholt, wobei es zu einer Berührung an der linken Fahrzeugseite kam. Der Fahrer der Crossmaschine, schwarz bekleidet mit Rucksack, setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer der Crossmaschine geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schönenberg unter 06373/8220 in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell