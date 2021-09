POL-PDKL: Zwei Verletzte bei missglückten Überholmanöver

Polizeidirektion Kaiserslautern

Zwei Verletzte bei missglückten Überholmanöver

Dielkirchen (Donnersbergkreis)

Am Donnerstagnachmittag wurden auf der Bundesstraße 48 zwischen Dielkirchen und Steingruben zwei Personen bei einem missglückten Überholversuch verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte einen LKW überholen und übersah einen entgegenkommenden PKW. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Unfallverursacher erlitt leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund zwanzigtausend Euro geschätzt. An der Einsatzbewältigung waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei beteiligt. Die Bundesstraße 48 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. |pirok

