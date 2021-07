Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Autofahrer: Zeugen dringend gesucht!

Jülich (ots)

Am Sonntag kam es an der Kreuzung Römerstraße/Brunnenstraße zu einer Körperverletzung, bei der ein Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige, ein Autofahrer, ist flüchtig.

Nach Zeugenaussagen stand der Fahrradfahrer, ein 38-jähriger Jülicher, an der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Römerstraße. Neben ihm hielt ein Pkw. Dessen Fahrer stieg aus und streckte den Radfahrer mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Unmittelbar darauf stieg der Mann wieder ein und entfernte sich in Richtung Stetternich/L 264. Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um den Verletzten, der mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht wurde. Von dort wurde er aufgrund der Verschlechterung seines Zustands in eine Klinik verlegt. Zum Tatverdächtigen konnten Zeugen angeben, dass dieser glatzköpfig war. Bei dem Auto könnte es sich um einen grauen BMW oder Audi gehandelt haben. Das Kennzeichen wies die Ortskennung BM auf. Auf dem Beifahrersitz saß zur Tatzeit eine Frau, die nicht näher beschrieben werden konnte.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können oder denen im Vorfeld der Tat der Radfahrer und der Autofahrer aufgefallen sind, werden gebeten, sich während der üblichen Bürodienstzeiten mit den zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02421 949-8115 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell