Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Verbrauchermarkt

Langerwehe (ots)

In einen Supermarkt im Ortsteil Jüngersdorf wurde in der Nacht zu Montag eingebrochen.

Kurz nach halb vier lief der Einbruchsalarm aus dem Geschäft in der Straße "Am Parir" auf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Wie auf einer Überwachungskamera ersichtlich, hatten zwei Männer mit Hilfe eines Werkzeugs die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet. Auch die folgende Zwischentür wurde mit Gewalt auf gemacht. Im Inneren des Verkaufsraumes hatten es die Unbekannten auf Zigaretten und Tabak abgesehen. Sie konnten mit Tabakwaren, die sie in einen mitgeführten Beutel packten, unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Tatzusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell