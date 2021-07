Polizei Düren

POL-DN: Bundesstraße nach Verkehrsunfall mehrere Stunden gesperrt

Linnich (ots)

Am Freitag gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Linnich an der Einmündung Erkelenzer Straße / B57 ein Verkehrsunfall, infolge dessen die Kreuzung für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Beim Linksabbiegen übersah eine 59 jährige PKW-Führerin aus Brachelen den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 78 jährigen Mannes aus Rurich. Die 59 jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mittels Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt werden sollte. Das Fluggerät hatte beim Abtransport jedoch technische Probleme, so dass sie mittels RTW ins Krankenhaus verbracht wurde. Die Kreuzung blieb bis zur Reparatur des Hubschraubers gesperrt, da dieser mitten auf der Kreuzung gelandet war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf weit über 10.000 Euro geschätzt.

