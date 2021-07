Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte nach Unfall auf der L246

Nideggen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der L246 zwischen Brück und Schmidt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden verletzt.

Gegen 17:05 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Nideggen die L246 von Brück in Richtung Schmidt. Vor ihm fuhr ein Lkw, hinter ihm ein weiteres Auto. In einer leichten Rechtskurve, so berichteten Zeugen der Polizei später, kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort befuhr gerade ein 75-Jähriger Mann aus Nideggen mit seiner 72-jährigen Beifahrerin die Straße von Schmidt kommend in Richtung Brück. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Wagen des 21-Jährigen drehte sich, rutschte zurück auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem hinter ihm fahrenden Auto, das von einer 19 Jahre alten Frau, ebenfalls wohnhaft in Nideggen, gefahren wurde. Der 21-Jährige und die Beifahrerin 75-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der entgegenkommende Senior und die 19-Jährige Fahrerin aus mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Einsatzkräfte sperrten die L249 für mehrere Stunden und schätzen den Sachschaden auf circa 23000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell