POL-ROW: ++ Unbekannter bietet Werkzeug an - Polizei bittet um Hinweise ++

Deepen. Ein bislang noch unbekannter Mann hat in der vergangenen Woche auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Klein Deepen möglicherweise gestohlene Werkzeuge zum Kauf angeboten. Der etwa 180 cm große, stämmige Mann mit kurzen grauen Haaren sei mit einem blauen VW Golf mit Oldenburger Kennzeichen (OL) vorgefahren und habe den Landwirt gefragt, ob er günstig Werkzeug kaufen wolle. Weil er daran kein Interesse hatte, sei der Fremde wieder gefahren. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen am Golf zuvor in Oldenburg gestohlen worden war. Ähnlich könnte es bei dem Werkzeug gewesen sein. Zeugen, denen ebenfalls Werkzeuge angeboten worden sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

