Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Gegen die Betonmauer und abgehauen

St. Martin (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen Unfallflucht. Wie erst gestern bekannt wurde, stellten am Samstagabend (15.05.2021, 23.30 Uhr) Anwohner in der Jahnstraße Beschädigungen an einer Betonmauer fest, die von einem Auto stammen mussten. Bei der Nachschau am nächsten Tag konnte ein abgestellter und beschädigter Seat in der Totenkopfstraße festgestellt werden. Anhand des Schadensbildes wurde mit diesem Auto der Sachschaden verursacht. Wer mit dem Fahrzeug unterwegs war und den Unfall verursachte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen. Hinweis der Polizei: Eine Fahrerflucht auch nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens droht eine Geldstrafe, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell