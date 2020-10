Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach unerlaubter Einreise mit falschen Papieren in Abschiebehaft

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Sonntagabend an der Kehler Europabrücke einen 41-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen gestoppt.

Der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich wies sich den Beamten gegenüber mit einem pakistanischen Reisepass aus, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Das im Pass angebrachten Schengenvisum war ebenfalls gefälscht. In der polizeilichen Vernehmung gab er zu, den Pass samt Visum in Pakistan gekauft zu haben. Recherchen ergaben zudem, dass er sich vor seiner Einreise nach Deutschland in Dänemark aufgehalten hatte. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts Offenburg wurde der unerlaubt eingereiste Mann gestern in Abschiebehaft genommen und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert.

