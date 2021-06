Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fußgängerampel beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Sittensen. In der Nacht zum Mittwoch ist vor dem Seniorenheim an der Straße Eckernworth eine Fußgängerdruckampel beschädigt worden. Bislang ist nicht klar, ob dem ein Verkehrsunfall oder eine Sachbeschädigung zu Grunde liegt. Zeugen, die dazu etwas sagen können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizeistation in Sittensen.

