Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unglückliches Überholmanöver - Radfahrer kommen zu Fall ++ Einbruch in Fahrradschuppen - Diebe stehlen Werkmaschine ++ Wildes Camping an der Autobahn ++

Rotenburg (ots)

Unglückliches Überholmanöver - Radfahrer kommen zu Fall

Zeven. Nach einem unglücklichen Überholmanöver mit anschließender Unfallflucht in der Straße Hinter dem Brümmer suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Mittwoch, den 2. Juni 2021. Eine 63-jährige Radfahrerin habe gegen 17 Uhr gemeinsam mit einem 74-jährigen Radfahrer hintereinander die Straße aus Richtung Aueweg befahren, als beide von einem unbekannten Autofahrer vermutlich mit einem dunklen Audi überholt worden seien. Aufgrund des Gegenverkehrs habe der Unbekannte gleich nach dem Überholen sehr knapp vor den Radfahrern einscheren müssen. Sowohl der 74-Jährige, wie auch die 63-Jährige hätten bremsen müssen und seien dadurch zu Fall gekommen. Die Frau zog sich bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden zu und musste ins Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer sei weitergefahren. Hinweise, die bei der Ermittlung des Unfallflüchtigen helfen können, bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

Einbruch in Fahrradschuppen - Diebe stehlen Werkmaschine

Ahausen. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Fahrradschuppen an der Hauptstraße eingebrochen. Sie brachen die Tür auf und nahmen vermutlich gezielt drei Motorsägen der Marke Stihl und einen Freischneider mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Gelbe Tonne gerät in Brand

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag ist in der Großen Straße eine gelbe Mülltonne in Brand geraten. Eine Streifenbesatzung der Rotenburg Polizei traf gegen 2 Uhr zuerst ein und erstickte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Kräfte der ebenfalls alarmierten Rotenburger Feuerwehr mussten nicht mehr tätig werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Wildes Camping an der Autobahn

Sottrum. Beamte der Autobahnpolizei hatten es am Montagabend mit einem Fall von wildem Camping zu tun. Ein 34-jähriger Mann hatte auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergesse-Nord ein kleines Rechteck aus einem Wildschutzzaun herausgeschnitten. Durch das Loch schlüpfte der Mann mit seinem Zelt auf die Grünfläche am Grundbergsee, um dort zu übernachten. Die hinzugerufene Polizei wies den Mann an, das Zelt wieder abzubauen und das Gelände zu verlassen. Der 34-Jährige wird sich für die Sachbeschädigung am Zaun verantworten müssen.

Einkaufswagen rollt gegen Auto - Verursacher soll sich melden

Zeven. Nach einem "kleinen Verkehrsunfall", der sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz vor dem Hagebaumarkt an der Buchenstraße ereignet hat, suchen die Beamten einen noch unbekannten Mann. Ihm sei gegen 10.30 Uhr der Einkaufswagen gegen einen geparkten Seat gerollt. Zu einem Austausch der Personalien mit dem Geschädigten zur Schadensregulierung ist es aber nicht gekommen. Deshalb bittet die Polizei den Unbekannten sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell