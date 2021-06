Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit selbstgemalten Kennzeichen und berauscht über die A1 ++ Vandalismus auf Spielplatz ++ Mit SUV gegen den Straßenbaum - 32-jähriger bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Mit selbstgemalten Kennzeichen und berauscht über die A1

Tiste/A1. Mit selbstgemalten Kennzeichen und unter dem Einfluss von Rauschgift ist ein 37-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Gegen 7.45 Uhr waren die Beamten auf der Hansalinie A1 auf seinen Toyota aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten, dass an den Kennzeichen des Fahrzeugs irgendetwas nicht richtig war. Auch ohne Lupe war deutlich zu erkennen, dass die Zulassungs- und Hauptuntersuchungssiegel ganz offensichtlich handgemalt waren. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen bereits im August 2020 abgemeldet worden und demnach auch nicht mehr versichert ist. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass auch bei dem Fahrer etwas nicht stimmte. Er schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein Urintest bestätigte den ersten Eindruck. Demnach hatte der Fahrer vor Fahrtantritt Amphetamine zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe angeben. Der 37-Jährige wird sich wegen Urkundenfälschung, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz, wegen des Führens eines nicht zugelassenen Kfz im öffentlichen Straßenverkehr sowie der Fahrt unter Rauschmitteleinfluss verantworten müssen.

Mit SUV gegen den Straßenbaum - 32-jähriger bei Unfall verletzt

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 114 zwischen Hepstedt und Tarmstedt ist am frühen Sonntagmorgen ein 32-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 5 Uhr mit seinem Volvo in Richtung Tarmstedt unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärten Gründen zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der SUV mit einem Straßenbaum. Der 32-Jährige wurde leichtverletzt in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

Vandalismus auf Spielplatz

Rotenburg. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Geräte des Spielplatzes am Moorkamp mit Teerlack beschmiert. Dabei entstand ärgerlicher Sachschaden. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

