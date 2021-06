POL-ROW: ++ Betrug beim Liebes-Dating - Polizei sucht Geschädigte ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Betrug beim Liebes-Dating - Polizei sucht Geschädigte

Elsdorf. Bei einem privaten, sexuellen Treffen ist ein Mann am vergangenen Samstag auf eine junge Frau hereingefallen. Über das Online-Dating-Portal von "markt.de" habe man sich am Abend in der Schulstraße verabredet. Dort sollte die Frau in den Pkw des Mannes einsteigen. Von dort ging die Fahrt zur angeblichen Wohnung der Anbieterin. Vor einem Wohnhaus in ihrer Straße habe der Mann seinen Wagen parken sollen. Nach einigem Hin und Her stieg die junge Frau jedoch aus, nahm den bereits für sie bereitgelegten Lohn für spätere Leistungen mit und blieb verschwunden. Der Freier erstattete eine Strafanzeige wegen Betruges. Die Ermittler der Zevener Polizei halten es für möglich, dass es zu weiteren Taten gekommen sein könnte. Deshalb bitten sie mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

