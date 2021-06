Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geisterfahrer auf der Hansalinie A1 - Autobahnpolizei Sittensen bittet um Hinweise ++ Polizei findet Unfallflüchtigen verletzt zu Hause ++ Unbekannte klettern in den Garten ++

Rotenburg (ots)

Geisterfahrer auf der Hansalinie A1 - Autobahnpolizei Sittensen bittet um Hinweise

Regesbostel/A1. Am Mittwochabend gegen 23 Uhr ist es auf der Richtungsfahrbahn Bremen der Bundesautobahn 1 zu gefährlichen Situationen durch einen Geisterfahrer gekommen. Vermutlich fuhr der Unbekannte mit einem Pkw vom Rastplatz Stellheide aus falsch in Richtung Bremen auf und geriet so in den Gegenverkehr. Der Geisterfahrer fuhr zunächst über alle Fahrstreifen hinweg auf den linken Fahrstreifen, blieb dort kurzzeitig stehen und verschwand in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagen, konnte der Verursacher nicht ermittelt werden. Mindestens zwei Verkehrsteilnehmer wurden gefährdet und konnten einer drohenden Kollision mit dem unerwarteten Fahrzeug nur durch Ausweichen entgehen. Ihrem besonnenen Handeln ist es zu verdanken, dass weder Menschen noch Fahrzeuge zu Schaden kamen. Die Autobahnpolizei Sittensen leitete gegen den Unbekannten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Auto des Verursachers um einen silbernen oder grauen Pkw, vermutlich einen Kleinwagen gehandelt haben. Verkehrsteilnehmer, die am späten Mittwochabend ebenfalls gefährdet wurden oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 04282-594140 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

Polizei findet Unfallflüchtigen verletzt zu Hause

Hemsbünde. Am Mittwochnachmittag ist der Rotenburger Polizei ein verunfalltes Fahrzeug auf einem Verbindungsweg zwischen Worth und der B 440 gemeldet worden. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei ermittelte den Fahrzeughalter und suchte ihn zu Hause auf. Der 66-Jährige wirkte alkoholisiert und körperlich mitgenommen. Er selbst gab an, während der Fahrt plötzlich ohnmächtig geworden zu sein und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben. Der Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden an seinem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund zehntauend Euro.

Unbekannte klettern in den Garten

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in den Garten eines Wohnhauses an der Neuen Straße eingedrungen. Dazu stellten sie eine Palette an die Gartenmauer und kletterten so auf das Grundstück. Mit Gewalt zogen sie zunächst die Tür eines Gartenhauses auf. Dabei ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Anschließend betraten die Unbekannte noch zwei weitere Gartenhäuser, die als Sauna und Ruheraum genutzt werden. Gestohlen haben die Täter vermutlich nichts. Trotzdem ist ärgerlicher Sachschaden entstanden.

38-jähriger Autofahrer bei Wildunfall verletzt

Ober Ochtenhausen. Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 101 ist in der Nacht zum Mittwoch ein 38-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Opel in Richtung Ober Ochtenhausen unterwegs als mehrere Rehe über die Fahrbahn wechselten. Der Fahrer versuchte eine Kollision zu vermeiden, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund zweitausend Euro.

Mofa für Spritztor gestohlen

Zeven. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Naturbades am Sonnenkamp ein Mofa gestohlen. Das graue Fahrzeug der Marke Puch war dort zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr verschlossen abgestellt worden. Am Abend gegen 23 Uhr fand der 16-jährige Besitzer sein Mofa in einem Gebüsch am Verbindungsweg zwischen dem Braueler Weg und der Kivinanstraße wieder. Die Unbekannten hatten es dort nach der Spritztour hingeworfen. Hinweise an die Zevener Polizei bitte unter Telefon 04281/9306-0.

70-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Am Mittwochvormittag ist eine 70-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bahnhof verletzt worden. Die Frau hatte gegen 10.30 Uhr die Fahrbahn überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Verkehr geachtete. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 28-jährigen Autofahrerin. Die Seniorin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Unfallflucht am Beeke-Zentrum - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz am Beeke-Zentrum ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines dunklen SUV gegen 15.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit einem schwarzen VW Golf Variant kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Aussage einer Zeugin soll es sich um einen Wagen mit Rotenburger Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger oder Scheeßeler Polizei unter Telefon 04261/947-0 oder 04263/98516-0.

Nicht versicherte E-Scooter bleiben ein Problem

Rotenburg/Sottrum. Beamte der Rotenburger und der Sottrumer Polizei haben am Mittwoch die Fahrt von zwei Männern auf ihren nicht versicherten E-Scootern gestoppt. Gegen 9.45 Uhr fiel ein 20-jähriger Mann einer Streifenbesatzung in der Verdener Straße in Rotenburg mit seinem kleinen Trendfahrzeug auf. Am Abend gegen 18 Uhr wurden Beamte der Sottrumer Polizei in der Bahnhofstraße auf einen 28-Jährigen auf seinem Elektroroller aufmerksam. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Junge Männer handeln am Bahnhof mit Rauschgift

Rotenburg. Am Dienstabend haben Zeugen der Polizei davon berichtet, dass zwei junge Männer am Rotenburger Bahnhof mit Rauschgift handeln würden. Als eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei dort eintraf, ergriff einer der Verdächtigen sofort die Flucht. Einen 18-Jährigen konnte die Polizei ergreifen. Bei ihm fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana. Sie beschlagnahmten den Fund und leiteten gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein.

Betrunkener Mann liegt auf der Straße und schläft

Sittensen. In der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr früh ist der Polizei ein betrunkener Mann im Kampweg gemeldet worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen, ihnen bekannten 27-Jährigen. Er lag stark alkoholisiert, schlafend in der Mitte der Fahrbahn. Die Polizisten führten ihn von der Straße und brachten den Mann in Sicherheit. Zum Dank beleidigte der 27-Jährige die Beamten auf üble Weise. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

