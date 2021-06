POL-ROW: ++ 59-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Junge Radfahrerin kollidiert mit Auto ++ Junges Duo sorgt für reichlich Ärger ++ Betrügerisches Gewinnversprechen - Seniorin legt auf ++

Polizeiinspektion Rotenburg

59-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Harburger Straße ist am Dienstagnachmittag eine 59-jähriger Autofahrerin verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte gegen 17.30 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass die Frau vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der junge Mann fuhr mit seinem BMW auf den BMW der Frau auf. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro.

Junge Radfahrerin kollidiert mit Auto

Zeven. Am Dienstagnachmittag ist eine 15-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda vom Gelände einer Tankstelle fahren wollen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf eine entgegengesetzt auf dem Radweg fahrende junge Radlerin. Bei der Kollision wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Nach einer kurzen Unterhaltung fuhr die Autofahrerin weiter, ohne ihren Verpflichtungen an der Unfallstelle nachzukommen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen sie wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Motorrad kollidiert mit abbiegendem Auto - 20-jähriger Biker verletzt

Hastedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zur Schnuckenheide ist am Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte gegen 15 Uhr mit seinem Wagen von der Kreisstraße nach links auf ein Grundstück abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Biker auf seiner Kawasaki. Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Abbieger nicht mehr verhindern. Bei der Kollision zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Junges Duo sorgt für reichlich Ärger

Bremervörde. Wegen gleich mehrerer Straftaten ermittelt die Bremervörder Polizei aktuell gegen einen 16-jährigen Jugendlichen und ein 13-jähriges Kind. Beide sollen am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr auf einem Gehweg am Vörder See einen 71-jährigen Mann, der dort in einem Elektrorollstuhl unterwegs war, verfolgt, umgeschubst und beleidigt haben. Ein Zeuge kam dem Gestürzten zur Hilfe. Die alarmierte Bremervörde Polizei konnten den ihnen bereits bekannten 16-Jährigen ergreifen. Sein junger Freund flüchtete. Bereits am Nachmittag hatte das Duo am Fahrradstand eines Einkaufsmarktes an der Bremer Straße einer 52-jährigen Frau eine kurz auf dem Boden abgestellte Einkaufstasche gestohlen. In der Nacht zuvor ist es an der Gnarrenburger Straße zu mehreren Einbrüchen in Schuppen und Garagen gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Täter auch dafür in Betracht kommen dürften.

Betrügerisches Gewinnversprechen - Seniorin legt auf

Sittensen. "Kandidat 111 - Sie haben gewonnen!" - bei diesem Satz sollten Angerufenen alle Alarmglocken läuten. Am Dienstagvormittag erhielt eine 69-Jährige einen ähnlichen Anruf mit einer Gewinnbenachrichtigung. Sie habe 39.000 Euro bei einer Klassenlotterie gewonnen. Nun müsse sie lediglich einige hundert Euro für anfallende Gebühren zahlen. Dann stünde einer Auszahlung des Gewinns nichts mehr im Wege. Die Angerufene behielt den Überblick und legte auf.

Tageswohnungseinbruch misslingt - Täter gestört

Hellwege. Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Viehweg eingebrochen. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr drückten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Vermutlich wurden die Unbekannten bei der Tatausführung gestört. Ohne Beute machten sie sich aus dem Staub.

73-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Am Dienstagvormittag ist eine 73-jährige Zevenerin in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau bemerkte während des Einkaufens nicht, dass man ihr die Geldbörse mit dem üblichen Inhalt aus der Jackentasche gestohlen hatte. Erst an der Kasse fiel der Diebstahl auf. Ein Zeuge fand wenig später die geplünderte Geldbörse und gab sie bei der Polizei ab.

