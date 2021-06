Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Angriff auf jungen Mann auf dem Bahnhofsgelände - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Sottrum. Nach einem Angriff auf einen jungen Mann, der sich bereits am Donnerstag vergangener Woche auf dem Bahnhofsgelände in Sottrum ereignete haben soll, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen. Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr sei der 18-Jährige von vier vermummten Männern attackiert worden. Nach eigenen Angaben wurde das Opfer dabei zu Boden gerissen. Zur Beschreibung der Täter kann nur gesagt werden, dass einer der Unbekannten eine Tätowierung auf dem Handrücken gehabt haben soll. Ein weiterer Täter habe weiße Sneaker getragen. Im Anschluss an den Angriff seien die Unbekannten in einem Auto mit Hamburger Kennzeichen geflüchtet. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

