POL-ROW: ++ Hansalinie A1: Audi landet im Seitenraum - Polizei sucht Zeugen ++ Zeugin beobachtet Unfallflucht ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter kassiert ab ++

Hansalinie A1: Audi landet im Seitenraum - Polizei sucht Zeugen

Regesbostel/A1. Nach einem Verkehrsunfall, der sich Sonntagabend auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Hollenstedt ereignet hat, suchen die Ermittler der Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr mit einem grauen Audi A6 in Richtung Hamburg unterwegs, als er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überfuhr der Wagen mehrere Leitpfosten und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund dreitausend Euro. Da aus dem Tank des Audi eine große Menge an Dieselkraftstoff auslief, musste die Unfallstelle aufwendig gereinigt werden. In diesem Zusammenhang suchen die Unfallermittler nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Transporters - möglicherweise mit Zulassungskennzeichen RZ (Ratzenburg). Er sei vor dem Unfall vom mittleren der drei Fahrstreifen auf den rechten gewechselt. Dadurch habe der Fahrer des Audi in den Seitenraum ausweichen müssen. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Scheeßel. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Beamte der Polizeistation Scheeßel am Dienstagvormittag eine Unfallflucht vor einer Drogeriefiliale am Vahlder Weg schnell aufklären konnten. Die Zeugin hatte gegen 11 Uhr beobachtet, wie ein blauer VW Golf von der Fahrerin eines anderen VW Golf beim Einparken beschädigt wurde. Die bis dahin unbekannte Fahrerin fuhr davon und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere tausend Euro. Die Zeugin berichtete Mitarbeitern der Drogeriefiliale von der Unfallflucht. Die Angestellten hinterließen eine Nachricht für die Geschädigte an ihrem Auto. Über das abgelesene Kennzeichen am VW der Unfallverursacherin konnte die Polizei eine 71-jährige Frau ermitteln. Die Beamten fuhren kurz darauf zu ihr nach Hause und konfrontierten sie mit dem Vorwurf der Unfallflucht. Ohne Umschweife räumte die Seniorin ihren Fehler ein. Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren ein.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter kassiert ab

Tarmstedt. Ein 80-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag auf einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Der angebliche IT-Experte hatte den Senioren gegen 9.30 Uhr angerufen und von einem Fehler auf dessen Computer berichtet. Für die Behebung des Problems kassierte der Betrüger zweihundert Euro, die er sich in Form von Codes von Google Play Cards übermitteln ließ.

Mit dem Auto auf Firmengelände Kreise gedreht - Busse beschädigt

Zeven. Die Zevener Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrer eines schwarzen VW. Er sei am späten Dienstagabend auf ein Firmengelände an der Dorfstraße gefahren und habe auf dem nichtasphaltierten Bereich schnelle Kreise gedreht. Dabei wurden Steine aufgewirbelt. Sie beschädigten mindestens drei Busse. Zur Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden.

Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Sottrum/A1. Am Dienstagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 11.20 Uhr auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf seinen Opel aufmerksam wurden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee erkannten die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der 26-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana und Kokain zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

21-jähriger Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall auf der Neuen Straße ist am Dienstagabend ein 21-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 46-jähriger Mann hatte gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Caddy in Höhe der Brunnenstraße verkehrsbedingt halten müssen. Diese Situation erkannte der 21-Jährige vermutlich zu spät. Der junge Mann fuhr mit seinem Audi auf den Wagen des Vordermanns auf. Er wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

