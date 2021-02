Polizei Dortmund

POL-DO: Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs durch Autokorso in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0181

Wegen einer Demonstration in Form eines Autokorsos müssen die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag (23.2.2021) ab 19 Uhr in Teilen der Dortmunder Innenstadt mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs rechnen.

Die Polizei ist darum bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

