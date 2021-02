Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrt auf der A 1 führt zum Zusammenstoß zwischen Auto und Sattelzug

Dortmund (ots)

Offenbar durch die Falschfahrt einer 74-Jährigen ist es am Samstagnachmittag (20.2.) um 14.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Auto auf der A 1 in Richtung Bremen gekommen. Nur mit viel Glück hatte sich dabei niemand verletzt.

Eine 60-Jährige aus Unna war mit ihrem Renault Megan auf der A 1 in Richtung Bremen unterwegs und überholte gerade (bei Werne) den Sattelzug eines 42-jährigen Fahrers aus der Ukraine. Plötzlich erblickte sie ein falsch fahrendes Auto, das ihr entgegen kam. Um nicht mit dem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen zu stoßen, musste die Frau aus Unna ausweichen und prallte in den Sattelzug neben ihr.

Die Fahrzeugführer blieben beide nach ersten Erkenntnissen unverletzt und konnten Sattelzug und Renault Megan sicher am Fahrbahnrand abstellen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 8000 EUR.

Die Person im falsch fahrenden Auto kam zunächst davon. Umfangreiche Ermittlungen führten Polizisten noch am gleichen Abend zu einer 73-jährigen Dortmunderin, die nach ersten eigenen Angaben die Falschfahrt bestätigte und sagte, bei ihr sei am Nachmittag etwas schief gelaufen. Der Führschein der Dortmunderin bleibt vorerst in den Händen der Polizei.

