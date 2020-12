Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Ferienhaus

BückeburgBückeburg (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch sind Einbrecher in ein derzeit nicht bewohntes Ferienhaus an der Sauerlandstraße in Bückeburg eingebrochen.

Nach Einschlagen eines Fensters drangen die Täter in das Wohnhaus ein und konnten bei ihrer Suche nach Wertgegenständen keine Beute machen.

