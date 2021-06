Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Meldung eines Verdachtsfalls von Pferdedieben - Warnung vor Hysterie

Rotenburg (ots)

Bezugnehmend auf kursierende Meldungen in diversen sozialen Medien zu möglichen Pferdedieben im Landkreis Rotenburg kann die Polizei Entwarnung geben. Nach der Überprüfung eines gemeldeten Verdachtsfalls im Südkreis ergeben sich keine Hinweise, dass es sich bei den entsprechenden Personen tatsächlich um potentielle Diebe handelt. Es liegt zum jetzigen Zeitpunkt keine Strafanzeige in diesem Deliktsbereich vor. Die Polizei bittet darum Nachrichten insbesondere in sozialen Netzwerken auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, bevor sie ungefiltert weitergeleitet werden.

