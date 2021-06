Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 52-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Schreckschüsse in der Nacht - Polizei bittet um Hinweise ++ Autofahrer schon wieder unter Drogeneinfluss ++

Rotenburg (ots)

52-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Westervesede. Am Donnerstagmorgen ist ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 zwischen dem Eichenring und Westervesede schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte gegen 7.30 Uhr einen vorausfahrenden Wagen überholen wollen. Beim Ausscheren übersah er einen Biker, der sich mit seiner Honda bereits im Überholvorgang befand. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links aus und geriet auf den Grünstreifen. Dort kam er mit seiner Maschine zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde der 52-Jährige im Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Schreckschüsse in der Nacht - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Mit einer Schreckschusswaffe sollen zwei Unbekannte am späten Donnerstagabend im Krokusweg auf offener Straße auf zwei Anwohnerinnen gezielt und auch Schüsse abgegeben haben. Die 28 und 56 Jahre alten Frauen hätten gegen 23.30 Uhr vor ihrem Haus gestanden und geraucht. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien zwei unbekannte Männer im Licht einer Straßenlaterne zu erkennen gewesen. Einer der beiden habe eine Waffe auf sie gerichtet. Beide Männer hätten gelacht und einer habe Schüsse abgegeben. Die hinzugerufene Polizei fand in unmittelbarer Nähe Munition für eine Schreckschusswaffe. Die flüchtigen Täter konnten trotz einer Sofortfahndung nicht gefasst werden. Sie werden als Männer mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer sei etwa 185 cm groß gewesen, der andere habe einen Bart getragen. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Unglückliches Überholmanöver - Radfahrer kommen zu Fall

Zeven. Bei einem unglücklichen Überholmanöver in der Straße Hinter dem Brümmer ist am Mittwochnachmittag eine 63-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Frau habe gegen 17 Uhr gemeinsam mit einem 74-jährigen Radfahrer hintereinander die Straße befahren, als sie von einem unbekannten Autofahrer überholt worden seien. Aufgrund des Gegenverkehrs habe der Unbekannte gleich nach dem Überholen sehr knapp vor den Radfahrern einscheren müssen. Sowohl der 74-Jährige, wie auch die 63-Jährige hätten bremsen müssen und seien dadurch zu Fall gekommen. Die Frau zog sich bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden zu. Der unbekannte Autofahrer sei weitergefahren. Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

Autofahrer schon wieder unter Drogeneinfluss

Elsdorf. Zum wiederholten Mal haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Donnerstagnachmittag einen 46-jährigen Autofahrer nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 16 Uhr in der Straße Am Seefeld unterwegs, als die Beamten auf sein Fahrzeug aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert hatte. Einem Urintest zufolge hatte der 46-Jährige vor Fahrtantritt Amphetamine zu sich genommen. Ermittlungen ergaben, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn und die 65-jährige Fahrzeughalterin, die die Fahrt zugelassen hatte, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Einschleichdiebe stehlen Schmuck

Stuckenborstel. Unbekannte Einschleichdiebe sind am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus an der Mühlenstraße eingedrungen. Während die 81 und 78 Jahre alten Bewohner zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr mit ihrer Gartenarbeit beschäftigt waren, gelangten die Täter durch die unverschlossene Kellertür in das Haus des Ehepaars. Zielgerichtet gingen sie in deren Schlafzimmer und fanden dort Schmuck. Damit machten sie sich unerkannt aus dem Staub.

Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten

Zeven Um 3.23 Uhr sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie hatten die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt und dann gezielt Zigaretten gestohlen. Mit der Beute entkamen sie unerkannt.

Zigarettendiebe im Discounter

Bremervörde. Mit einem Trick ist es unbekannten Tätern am Donnerstagnachmittag in einem Discounter an der Straße Am Bahnhof-Süd gelungen, das Zigarettendepot eines geschlossenen Kassenbereichs zu öffnen. Unbeobachtet nahmen sie Zigaretten im Wert von über eintausend Euro aus der Auslage. Außerdem fiel ihnen noch ein Strohhut in die Hände. Dann sollen sie mit einem blauen Opel mit ausländischem Kennzeichen davongefahren sein. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

51-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei ist am Donnerstagnachmittag im Danziger Ring auf den Wagen einer 51-jährigen Autofahrerin aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Einen Urintest konnte die Frau nicht abgeben. Deshalb muss eine Blutprobe zeigen, ob die Frau vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hat.

37-jähriger Autofahrer schon wieder ohne Lappen unterwegs

Rotenburg. Zum wiederholten Mal hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei am Donnerstagnachmittag einen 37-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos saß. Gegen 16 Uhr wurden die Beamten in der Hindenburgstraße auf das ihnen bekannte Fahrzeug aufmerksam. Die Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte auch diesmal keine Fahrerlaubnis. Er muss sich jetzt erneut dafür verantworten. Auch gegen seine Ehefrau, die die Fahrt als Halterin geduldet hat, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Enkeltrick misslingt

Brockel. Mit dem bekannten Enkeltrick haben Unbekannte am Mittwoch versucht, einen 87-jährigen Mann reinzulegen. Gegen 13 Uhr klingelte das Telefon des Senioren. Der Anrufer am anderen Ende gab sich als sein Enkel aus. Er habe einen Verkehrsunfall gehabt und benötige für die Reparatur dringend Geld. Dem 87-Jährigen kam Zweifel. Er glaubte dem Anrufer nicht und beendete das Gespräch.

Einbruch in Tagespflegeeinrichtung

Lauenbrück. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in der Straße Schmiedeberg in das Gebäude einer Tagespflegeeinrichtung eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten sie an mehreren Fenstern, bis es ihnen schließlich gelang in das Haus einzudringen. Bei der Suche nach Beute fiel den Tätern eine abgelegte Geldbörse mit Bargeld in die Hände.

