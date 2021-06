Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bei Kontrolle auf der Hansalinie - Gesuchter Mann geht der Autobahnpolizei Sittensen ins Netz ++ Unfallflucht mit Mähroboter - Polizei sucht Verursacher ++

Rotenburg (ots)

Bei Kontrolle auf der Hansalinie - Gesuchter Mann geht der Autobahnpolizei Sittensen ins Netz

Sittensen/A1. Beamten der Autobahnpolizei Sittensen ist in der Nacht zum Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle ein 29-jähriger Mann ins Netz gegangen, der von gleich drei Staatsanwaltschaften (Lübeck, Stralsund, Hamburg) zur Aufenthaltsermittlung und von der Staatsanwaltschaft Lüneburg sogar zur Festnahme ausgeschrieben ist. Gegen 1.30 Uhr war die Streifenbesatzung auf den VW Golf des Gesuchten aufmerksam geworden. Er war in Richtung Hamburg unterwegs. Die Polizisten lotsten das Fahrzeug zur routinemäßigen Kontrolle auf den Parkplatz Stellheide. Der Blick in die Auskunftssysteme der Polizei zeigte, dass der 29-Jährige von mehreren Behörden gesucht wurde. Verwandte des Beschuldigten konnten noch in der Nacht einen haftbefreienden Geldbetrag aufbringen und bei der Polizei in Hamburg einzahlen. Damit hatte sich der Fall für den 29-Jährigen aber noch nicht erledigt. Der Wagen des Mannes war weder zugelassen, noch pflichtversichert. Auch die Kennzeichen waren gestohlen. Was in diesem Fall noch ans Licht kommt, werden die folgenden Ermittlungen zeigen.

Unfallflucht mit Mähroboter - Polizei sucht Verursacher

Lavenstedt. Nach einer außergewöhnlichen Unfallflucht sucht die Bremervörder Polizei nach einem noch unbekannten Auto- oder Lkw-Fahrer. Gegen 14.20 Uhr hat er vermutlich beim Rangieren einen Mähroboter überrollt, der an der Straße Auf dem Schreikampe neben der Fahrbahn fleißig seinen Dienst verrichtete. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von über dreitausend Euro. Möglicherweise hat der Verursacher die Kollision mit dem Gartenhelfer nicht bemerkt. Er wird deshalb gebeten, sich unter Telefon 04761/9945-0 bei der Polizei in Bremervörde zu melden.

Rußpartikelfilter von zwölf Transportern gestohlen

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen vom Gelände eines Autohauses an der Rudolf-Diesel-Straße hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Aus insgesamt zwölf Transportern bauten sie die Rußpartikelfilter aus und nahmen sie mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro aus. Zeugen, denen im Zeitraum von Freitag, 28.05.21, bis Mittwoch, 02.06.21, in der Rudolf-Diesel-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

Auffahrunfall mit Folgen

Zeven. Bei einem Auffahrunfall auf der L 122 ist am Mittwochnachmittag ein 75-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem VW Phaeton auf der Landesstraße unterwegs und hatte vermutlich zu spät erkannt, dass vor ihm der 55-jährige Fahrer eines Audi Q5 und die 20-jährige Fahrerin eines VW Passat verkehrsbedingt halten mussten. Der 75-Jährige fuhr auf den Phaeton auf und schob das Fahrzeug auf den Passat. Dabei zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

Vorfahrt missachtet

Klein Meckelsen. Zwei verletzte Menschen und ein Sachschaden von fünftausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich Langefelder Straße/Schulstraße ereignet hat. Ein 65-jähriger Autofahrer missachtete kurz vor 16 Uhr die Vorfahrt eines 19-Jährigen. Der Mercedes des Unfallverursachers kollidierte mit dem BMW Mini des Fahranfängers. Der 19-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu.

Einbruch in Friedhofskapelle

Basdahl. In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter in die Friedhofskapelle am Pfarrhaus an der Straße Neu-Oese eingebrochen. Sie traten zwei Holztüren auf und betraten das Gebäude. Was die Unbekannten gesucht haben, ist noch unklar. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts.

Zigarettenautomat aufgebrochen - Einbruch in Backshop misslingt

Farven. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Eichenstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie hebelten das Gerät auf und nahmen Bargeld und Zigarettenschachteln mit. Anschließend versuchten sie auch noch in den benachbarten Verkaufsraum eines Backshops einzubrechen. Bei diesem Vorhaben sind die Täter jedoch gescheitert.

Einbruch in landwirtschaftliches Anwesen

Ehesdorf. Am Mittwochnachmittag sind unbekannte Täter in ein landwirtschaftliches Anwesen am Eschenweg eingedrungen. Die Unbekannten betraten zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr durch eine unverschlossene Nebeneingangstür die Stallung des Gehöfts. Dort warfen sie mit einem Kanister die Scheibe der Küchentür ein und machten sich dann im Gebäude auf Beutesuche. Mit Bargeld und Schmuck verschwanden die Täter unerkannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell