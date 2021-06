Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer bei Kollision mit Motorradfahrer verletzt ++ 67-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt ++ 22-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer bei Kollision mit Motorradfahrer verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Fuhrenstraße ist am Montagabend ein 37-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann hatte kurz nach 18 Uhr in Höhe Lohstraße abbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden, 23-jährigen Motorradfahrer übersehen. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu.

67-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Westertimke. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Bogen ist am Montagnachmittag ein 67-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin hatte gegen 16.30 Uhr an der dortigen Einmündung nach links abbiegen wollen und dabei vermutlich den von rechts kommenden Biker übersehen. Der 67-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

22-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat in der Nacht zum Montag einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 3 Uhr früh mit seinem Mercedes in der Kirchhofsallee unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Eine Fahrerlaubnis besaß der 22-Jährige auch nicht.

Mit Auto über den Sportplatz gedriftet - Polizei bittet um Hinweise

Selsingen. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf dem Sportplatz des MTSV Selsingen an der Straße Im Sick ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie drifteten mit einem Auto auf dem Platz der Faustballsparte. Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Einschleichdiebstahl im Bauernhof

Westervesede. Bereits in der vergangenen Woche ist es auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Scheeßeler Straße zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Ein unbekannter Mann hatte am Donnerstag gegen 17 Uhr das Grundstück betreten und einen der Bewohner in ein Gespräch verwickelt. In dieser Zeit verschaffte sich sein Komplize durch eine unverschlossene Seitentür Zutritt in das Haus. Er durchsuchte mehrere Räume und fand im Schlafzimmer eine Geldkassette mit Bargeld. Damit machten sich beide Diebe aus dem Staub.

