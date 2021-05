Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Traurige Nachricht für Tierfreunde - Känguru "Energy" tot aufgefunden ++

Rotenburg (ots)

Lauenbrück/Stell. Die Suche nach dem entlaufenen Känguru "Energy" hat am Wochenende ein trauriges Ende gefunden. Das Tier war Anfang Mai aus seinem Freilaufgehege im Lauenbrücker Ortsteil Stell ausgebüxt. Die Halter hatten sich aus Sorge an die Polizei gewandt und um Unterstützung bei der Suche gebeten. Auf einer Wildkamera war "Energy" zuletzt mehrfach gesehen worden. Die Tierhalter versuchten es in der Nähe des Sichtungsortes zu füttern, um es dort auch einfangen zu können. Dann tauchte das kleine Känguru aber nicht mehr auf. Es wurde rund einhundert Meter von seinem Zuhause in Stelle tot gefunden. Das Tier wies keine Biss- oder Jagdspuren auf. Seine Halter vermuten, dass es etwas Falsches gefressen haben könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell