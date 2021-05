Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kinderzimmer gerät in Brand ++ Unfallzeugen gesucht ++

Rotenburg (ots)

++Kinderzimmer gerät in Brand++

Bremervörde. Am Samstagvormittag kam es in der Straße Middelweg in Bremervörde in einem Mehrfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kinderzimmerbrand. Die Feuerwehr aus Bremervörde konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer ablöschen. Durch Rauchgase wurden insgesamt sieben Anwohner mit leichten Intoxikationserscheinungen zur Begutachtung ins Krankenhaus nach Stade verbracht. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

++Unfallzeugen gesucht++

Sittensen. Die Polizei in Sittensen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 12:30 Uhr im Birkenweg ereignet hat. Hierbei wurde ein 17-jähriger Radfahrer nach der Schule von einem Entsorgungsfahrzeug erfasst und schwer verletzt ins Krankenhaus nach Rotenburg verbracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Gesucht wird insbesondere ein 15- bis 17-jähriges Mädchen, welches zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Fahrrad in unmittelbarer Nähe gefahren sein soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell